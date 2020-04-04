Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал находящихся на самоизоляции граждан отказаться от будильника





Эксперт подчеркивает, что будильник часто становится причиной хронического недосыпания, поскольку пробуждение должно быть естественным. Звуковой раздражитель при этом чаще нарушает природные процессы. Во время карантина у многих граждан нет планов, которым нужно посвящать раннее утро, поэтому в этот период стоит уделить внимание налаживанию режима сна и исследованию индивидуальных норм. Продолжительность сна влияет в первую очередь на устойчивость организма к вирусам. Калинкин отметил, что человек, отдыхающий более 7 часов, имеет более высокий иммунитет по сравнению с тем, кто спит меньше 5 часов.Как известно, нерабочие дни в России были продлены до конца апреля в связи с распространением коронавируса.