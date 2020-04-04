АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал находящихся на самоизоляции граждан отказаться от будильника

Врач-сомнолог Александр Калинкин посоветовал гражданам, находящимся на самоизоляции, отказаться от будильника. Люди могут посвятить время, проведенное на карантине, исследованию собственного сна.

Эксперт подчеркивает, что будильник часто становится причиной хронического недосыпания, поскольку пробуждение должно быть естественным. Звуковой раздражитель при этом чаще нарушает природные процессы. Во время карантина у многих граждан нет планов, которым нужно посвящать раннее утро, поэтому в этот период стоит уделить внимание налаживанию режима сна и исследованию индивидуальных норм. Продолжительность сна влияет в первую очередь на устойчивость организма к вирусам. Калинкин отметил, что человек, отдыхающий более 7 часов, имеет более высокий иммунитет по сравнению с тем, кто спит меньше 5 часов.

Как известно, нерабочие дни в России были продлены до конца апреля в связи с распространением коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доктор Владимир Зайцев назвал места с наибольшей вероятностью заражения…
Лолита лишила наследства дочь Еву из-за особенностей ее…
Посол РФ Анатолий Антонов: "Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в…
Наталья Бардо поплатилась здоровьем за участие в испытании шоу «Последний…
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал находящихся на самоизоляции граждан отказаться от…
Лиза и Гарри Галкины сыграли в дартс в период…
Врач Говри Кулкарни назвал основные витамины, защищающие от…
Лариса Гузеева потеряла дар речи из-за эффектного появления участника шоу «Давай…
В Москве за сутки обнаружили 434 случая заражения людей…
Ученые озвучили 15 удивительных фактов о животном…
«Вы должны были выбрать всех троих!»: Участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в…
Ученые перечислили шесть увлекательных фактов о…
Мария Машкова второй раз за четыре дня не смогла вылететь из России в США к мужу и…
Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение карантина на 60 тысяч…
Эксперты назвали способы сохранить лакокрасочное покрытие авто в хорошем…
Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с…
Павел Шапкин: «В РФ из-за коронавируса ожидается резкий рост продаж…
Более молодые сотрудники могут заменить Екатерину Андрееву на Первом…
Эксперты назвали способы сохранения зрения при работе за…
Представитель МИД Мария Захарова: "Оставшиеся за границей россияне получат…
Историк Никита Буранов рассказал о готовности Гитлера пожертвовать Берлином ради…
Эксперты перечислили безобидные поступки, которые могут испортить…
В России готовятся запустить экспресс-тестирование на…
Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале…
Ученые: Ключ к COVID-19 может содержаться в лекарстве для лечения коронавируса у…
Зрители о проекте «Давай поженимся!»: «Благодаря им стало понятно, что умереть от коронавируса — не самое страшное в…
Бренд Smart ушел с российского…
«У нас похожие судьбы»: Вдова Дмитрия Марьянова рассказала об отношениях с Сергеем…
Просмотреть все новости