Историк Никита Буранов рассказал о готовности Гитлера пожертвовать Берлином ради Венгрии





Историк уточнил, что армия 2-го Украинского фронта, возглавляемая Родионом Малиновским, довела до конца освобождение Венгрии в начале апреля 1945. Этому предшествовали бои, забравшие жизни порядка 200 солдат. Никита Буранов отметил, что в приватных беседах Гитлер не раз отмечал, что лучше уступить Берлин, чем потерять указанную страну, что специалист объясняет расположением здесь большого количества заводов и двух источников нефти.При этом власти оказывали существенную поддержку Третьему рейху, например, на фронт призывались лица мужского пола начиная от 12 и до 70 лет. Эксперт не отрицает, что многие граждане уклонялись от призыва, а некоторые военные части и вовсе принимали решение перейти на сторону войск СССР, притом в полном составе.После окружения Будапешта Красной армией Германия попыталась перекинуть почти все резервы на освобождение города от блокирования. Однако в итоге группа армий “Юг” Третьего рейха получила существенный урон, а СССР получил возможность для организации серии финальных операций.