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Историк Никита Буранов рассказал о готовности Гитлера пожертвовать Берлином ради Венгрии

Представляющий РВИО Никита Буранов выразил мнение, что Адольф Гитлер демонстрировал готовность с целью удержания Венгрии принести в жертву Берлин. Историк назвал эту страну последним и наиболее преданным сторонником режима Третьего рейха.

Историк уточнил, что армия 2-го Украинского фронта, возглавляемая Родионом Малиновским, довела до конца освобождение Венгрии в начале апреля 1945. Этому предшествовали бои, забравшие жизни порядка 200 солдат. Никита Буранов отметил, что в приватных беседах Гитлер не раз отмечал, что лучше уступить Берлин, чем потерять указанную страну, что специалист объясняет расположением здесь большого количества заводов и двух источников нефти.

При этом власти оказывали существенную поддержку Третьему рейху, например, на фронт призывались лица мужского пола начиная от 12 и до 70 лет. Эксперт не отрицает, что многие граждане уклонялись от призыва, а некоторые военные части и вовсе принимали решение перейти на сторону войск СССР, притом в полном составе.

После окружения Будапешта Красной армией Германия попыталась перекинуть почти все резервы на освобождение города от блокирования. Однако в итоге группа армий “Юг” Третьего рейха получила существенный урон, а СССР получил возможность для организации серии финальных операций.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:50

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