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Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале "Сваты"

Анна Кошмал рассказала о будущем сериала "Сваты 7" и призналась, что ей пришлось сделать ради съёмок. Актриса от природы является блондинкой, однако ради роли Жени она стала брюнеткой.
Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале "Сваты"

Об этом Анна Кошмал сообщила подписчикам своего Instagram-аккаунта. По сюжету "Сватов", её героиня Женя является готом, а представители данной субкультуры отдают предпочтение чёрному цвету. Актриса согласилась кардинально изменить образ, однако решила, что больше таких экспериментов в её жизни не будет. После завершения 6 сезона сериала артистка хотела вернуть натуральный цвет волос, делала различные процедуры, тем не менее полностью восстановить локоны так и не вышло. Позднее знаменитость получила роль в сериале "Сашка", где сыграла девушкой с короткой стрижкой. С начала съёмок Кошмал отращивает свои волосы и отмечает, что теперь у неё нет желания ставить над ними опыты.

Также актриса ответила на часто задаваемый вопрос фанатов и рассказала о будущем "Сватов". Как выяснилось, седьмой сезон сериала ещё не успели отснять, а дата выхода проекта на экраны неизвестна.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:36

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