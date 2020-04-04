Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале "Сваты"

Об этом Анна Кошмал сообщила подписчикам своего Instagram-аккаунта. По сюжету "Сватов", её героиня Женя является готом, а представители данной субкультуры отдают предпочтение чёрному цвету. Актриса согласилась кардинально изменить образ, однако решила, что больше таких экспериментов в её жизни не будет. После завершения 6 сезона сериала артистка хотела вернуть натуральный цвет волос, делала различные процедуры, тем не менее полностью восстановить локоны так и не вышло. Позднее знаменитость получила роль в сериале "Сашка", где сыграла девушкой с короткой стрижкой. С начала съёмок Кошмал отращивает свои волосы и отмечает, что теперь у неё нет желания ставить над ними опыты.Также актриса ответила на часто задаваемый вопрос фанатов и рассказала о будущем "Сватов". Как выяснилось, седьмой сезон сериала ещё не успели отснять, а дата выхода проекта на экраны неизвестна.