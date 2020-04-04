В России готовятся запустить экспресс-тестирование на коронавирус





Роспотребнадзор одобрил использование тестов EMG в Москве и области, после чего предлагается запустить проект во всех регионах. Дата развертывания тестирования пока не определена, ответственность за ее выбор лежит на властях столицы. Указанная разработка обеспечивает получение результатов в течение получаса с точностью до 100%. Тесты применяют метод, позволяющий сократить время обработки почти в 4 раза, не уступая в точности применяемой повсеместно технологии ПЦР.Доктор Александр Лукашев отметил, что актуальные сейчас системы отличаются высокой погрешностью, а на обработку результата тратится примерно 2-4 часа. Плюс в возможности в одно время обрабатывать почти сотню образцов. Новые аналоги могут исследовать лишь один, но обработка идет стремительнее. В РФПИ уточнили, что стоимость новой системы должна определяться при взаимодействии с техпартнерами и лабораториями.