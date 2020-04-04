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Зрители о проекте «Давай поженимся!»: «Благодаря им стало понятно, что умереть от коронавируса — не самое страшное в жизни»

Новый выпуск передачи «Давай поженимся!» спровоцировал недоумение у юзеров. После просмотра многие зрители сравнили его с реалити-шоу «Дом-2».
Зрители о проекте «Давай поженимся!»: «Благодаря им стало понятно, что умереть от коронавируса — не самое страшное в жизни»

Гостями первоапрельского эпизода популярного проекта стали самые яркие звезды за 12 лет его существования. Каждый герой рассказал ведущим, как сложилась его жизнь после участия в программе. Новый выпуск опубликован на официальном Youtube-канале шоу. В комментариях к нему зрители заявили, что он стал более обсуждаемым, чем пандемия коронавируса, бушующая по всей планете. По словам одного из участников эфира, теперь он не боится умереть от COVID-19. Как отметил другой гость, «Дом-2» курит в сторонке» по сравнению с вышеназванной передачей.

Ранее сообщалось, что священник Дмитрий Смирнов призвал закрыть «Давай поженимся!» и телестройку. Протоиерей сравнил участников проектов с животными, заявив, что из-за них снижается рождаемость.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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