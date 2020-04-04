АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«У нас похожие судьбы»: Вдова Дмитрия Марьянова рассказала об отношениях с Сергеем Соболевым

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о новых отношениях, недавно появившихся в ее жизни. По словам Ксении Бик, у нее с журналистом Сергеем Соболевым «похожие судьбы».

После смерти Дмитрия Марьянова она не сразу смогла вернуть душевное равновесие и снова почувствовать себя счастливой. Однако теперь, спустя более чем два года после утраты, вдова актера наконец-то смогла обрести новую любовь. Избранником Бик стал журналист Сергей Соболев.

Как призналась сама вдова Марьянова, длительное время после кончины супруга она не могла даже представить себя рядом с другим мужчиной, но по прошествии некоторого времени ее «вернула к жизни» дочь Анфиса. Девочка напомнила матери, что та заслужила право быть счастливой в личной жизни. После этих слов Ксения Бик решила сделать еще одну попытку построить отношения.

С журналистом Сергеем Соболевым, который стал новым возлюбленным Бик, у нее много общего. В частности, психолог отмечает, что они «оба вдовцы», и это избавляет от необходимости многое друг другу объяснять. Кроме того, объединяют пару и «похожие судьбы», что делает их союз гармоничным и крепким.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с…
Павел Шапкин: «В РФ из-за коронавируса ожидается резкий рост продаж…
Более молодые сотрудники могут заменить Екатерину Андрееву на Первом…
Эксперты назвали способы сохранения зрения при работе за…
Представитель МИД Мария Захарова: "Оставшиеся за границей россияне получат…
Историк Никита Буранов рассказал о готовности Гитлера пожертвовать Берлином ради…
Эксперты перечислили безобидные поступки, которые могут испортить…
В России готовятся запустить экспресс-тестирование на…
Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале…
Ученые: Ключ к COVID-19 может содержаться в лекарстве для лечения коронавируса у…
Зрители о проекте «Давай поженимся!»: «Благодаря им стало понятно, что умереть от коронавируса — не самое страшное в…
Бренд Smart ушел с российского…
«У нас похожие судьбы»: Вдова Дмитрия Марьянова рассказала об отношениях с Сергеем…
Эксперт Юрий Урюков рассказал об особенностях ухода за авто во время…
Елена Малышева: «Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании…
Диетологи рассказали, как сохранить фигуру на удаленной…
Дима Билан с Клавой Кока сходили на «карантинные»…
Комета C/2019Y4 Atlas с ядовитым веществом в конце мая приблизится…
Певица Pink и ее трехлетний сын переболели…
Медики: Хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от…
Наталья Ветлицкая сообщила поклонникам о своем…
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows…
Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в…
Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с…
Медики нашли у Селены Гомес симптомы биполярного…
Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo…
«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины…
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести во время плавания на…
Просмотреть все новости