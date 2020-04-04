«У нас похожие судьбы»: Вдова Дмитрия Марьянова рассказала об отношениях с Сергеем Соболевым

После смерти Дмитрия Марьянова она не сразу смогла вернуть душевное равновесие и снова почувствовать себя счастливой. Однако теперь, спустя более чем два года после утраты, вдова актера наконец-то смогла обрести новую любовь. Избранником Бик стал журналист Сергей Соболев.Как призналась сама вдова Марьянова, длительное время после кончины супруга она не могла даже представить себя рядом с другим мужчиной, но по прошествии некоторого времени ее «вернула к жизни» дочь Анфиса. Девочка напомнила матери, что та заслужила право быть счастливой в личной жизни. После этих слов Ксения Бик решила сделать еще одну попытку построить отношения.С журналистом Сергеем Соболевым, который стал новым возлюбленным Бик, у нее много общего. В частности, психолог отмечает, что они «оба вдовцы», и это избавляет от необходимости многое друг другу объяснять. Кроме того, объединяют пару и «похожие судьбы», что делает их союз гармоничным и крепким.