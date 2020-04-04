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Ученые: Ключ к COVID-19 может содержаться в лекарстве для лечения коронавируса у кошек

Ученые, которые работают в Университете Альберты, пришли к выводам, что ключ к COVID-19 необходимо искать в лекарственных препаратах, которые излечивают коронавирус у кошек. По словам биохимика Джоан Лемье, комбинированная терапия может быть применена и для людей.

Ученые: Ключ к COVID-19 может содержаться в лекарстве для лечения коронавируса у кошек


После того, как в 2003 году в мире была зафиксирована вспышка SARS, группа американских ученых изучила механизм, благодаря которому в лабораторных условиях удалось остановить размножение вируса. Смертельную инфекцию у кошек купировали благодаря таким соединениям как ингибиторы протеаз. Они представляют собой ферменты, благодаря которым вирус размножается в организме. Как отметили эксперты, 5-10% всех новых лекарств, которые разрабатываются в мире, представляют собой данные аналоги. Они широко применяются для пациентов, которые страдают диабетом второго типа, высоким кровяным давлением, ВИЧ, онкологическими заболеваниями и болезнями сердца.

Биохимики и вирусологи сейчас тестируют ингибиторы против нового вируса, вызвавшего пандемию во всем мире. Всего в США проводится одиннадцать исследований COVID-19, которые требуют инвестиций в размере свыше 52 миллионов долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:30

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