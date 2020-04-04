Елена Малышева: «Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании крови»





Как сказала кардиолог, лейкоз можно назвать раком крови. При этом, если пики температуры не прекращаются или она держится слишком долго, следует посетить врача. Елена Малышева заявила, что в данном случае лейкоциты распадаются и перестают функционировать, а инфекция появляется в организме. По словам доктора Андрея Продеуса, при вышеназванном заболевании раковые клетки поражают свои собственные. В то же время специалист указал на то, что нормальная температура – это 36-37 градусов.Малышева сообщила, что мозг целенаправленно увеличивает температуру тела, провоцируя тем самым гибель микробов. Как сказала знаменитость, если сбить температуру за счет обычных препаратов не получается, стоит сдать анализы крови. Также ведущая добавила, что у детей не нужно снижать температуру ниже 38, а у взрослых – ниже 38,5.