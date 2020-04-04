АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Елена Малышева: «Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании крови»

По словам Елены Малышевой, высокая температура тела может сигнализировать о серьезной болезни крови. Об этом стало известно в новом выпуске телешоу «Жить здорово!».
Елена Малышева: «Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании крови»

Как сказала кардиолог, лейкоз можно назвать раком крови. При этом, если пики температуры не прекращаются или она держится слишком долго, следует посетить врача. Елена Малышева заявила, что в данном случае лейкоциты распадаются и перестают функционировать, а инфекция появляется в организме. По словам доктора Андрея Продеуса, при вышеназванном заболевании раковые клетки поражают свои собственные. В то же время специалист указал на то, что нормальная температура – это 36-37 градусов.

Малышева сообщила, что мозг целенаправленно увеличивает температуру тела, провоцируя тем самым гибель микробов. Как сказала знаменитость, если сбить температуру за счет обычных препаратов не получается, стоит сдать анализы крови. Также ведущая добавила, что у детей не нужно снижать температуру ниже 38, а у взрослых – ниже 38,5.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Заворотнюк впервые за время борьбы с болезнью вышла на связь с…
Павел Шапкин: «В РФ из-за коронавируса ожидается резкий рост продаж…
Более молодые сотрудники могут заменить Екатерину Андрееву на Первом…
Эксперты назвали способы сохранения зрения при работе за…
Представитель МИД Мария Захарова: "Оставшиеся за границей россияне получат…
Историк Никита Буранов рассказал о готовности Гитлера пожертвовать Берлином ради…
Эксперты перечислили безобидные поступки, которые могут испортить…
В России готовятся запустить экспресс-тестирование на…
Анна Кошмал стала брюнеткой ради съёмок в сериале…
Ученые: Ключ к COVID-19 может содержаться в лекарстве для лечения коронавируса у…
Зрители о проекте «Давай поженимся!»: «Благодаря им стало понятно, что умереть от коронавируса — не самое страшное в…
Бренд Smart ушел с российского…
«У нас похожие судьбы»: Вдова Дмитрия Марьянова рассказала об отношениях с Сергеем…
Эксперт Юрий Урюков рассказал об особенностях ухода за авто во время…
Елена Малышева: «Высокая температура тела может свидетельствовать о серьезном заболевании…
Диетологи рассказали, как сохранить фигуру на удаленной…
Дима Билан с Клавой Кока сходили на «карантинные»…
Комета C/2019Y4 Atlas с ядовитым веществом в конце мая приблизится…
Певица Pink и ее трехлетний сын переболели…
Медики: Хирургические перчатки не могут полностью защитить человека от…
Наталья Ветлицкая сообщила поклонникам о своем…
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows…
Курбан Омаров обвинил Ксению Собчак в «проведении ревизии у него в…
Вирусолог Александр Семенов назвал главные ошибки Италии в борьбе с…
Медики нашли у Селены Гомес симптомы биполярного…
Audi представил RS3 в удивительном исполнении Nardo…
«В тяжелом состоянии»: Гоген Солнцев рассказал об ухудшении самочувствия Екатерины…
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести во время плавания на…
Просмотреть все новости