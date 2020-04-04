Дима Билан с Клавой Кока сходили на «карантинные» шашлыки

Артисты во время вынужденной самоизоляции стараются не терять оптимизма и борются со скукой всеми доступными методами. Так как за окном весна, но из-за пандемии возможности сходить на шашлыки сейчас нет, Дима Билан вместе с Клавой Кока решились на альтернативный вариант подобного времяпровождения. Певец и видеоблогер удобно расположились дома у телевизора и включили видео, на котором запечатлен момент приготовления мяса на мангале.Чтобы усилить «эффект присутствия», Билан даже начал «помогать» раздувать костер, а его коллега по сцене – размахивать картонкой. В комментарии к посту звезда «Евровидения» написал: «Шел 5 день самоизоляции…».Поклонники Димы Билана оценили чувство юмора кумира, а некоторые даже начали проситься в гости «на шашлычок». Кроме того, фолловеры не могли не обратить внимание на то, что певец стал больше времени проводить вместе с Клавой Кока, и даже самоизолировался вместе с артисткой. Это вызвало бурное обсуждение в комментариях и массу вопросов о статусе их отношений, однако пока ни на один из них Билан не ответил.