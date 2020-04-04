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Дима Билан с Клавой Кока сходили на «карантинные» шашлыки

Дима Билан со своей коллегой по сцене Клавой Кока сходили на «карантинные» шашлыки. «Вылазка» проходила дома перед экраном телевизора, на котором можно было увидеть мангал и шампура с мясом.

Артисты во время вынужденной самоизоляции стараются не терять оптимизма и борются со скукой всеми доступными методами. Так как за окном весна, но из-за пандемии возможности сходить на шашлыки сейчас нет, Дима Билан вместе с Клавой Кока решились на альтернативный вариант подобного времяпровождения. Певец и видеоблогер удобно расположились дома у телевизора и включили видео, на котором запечатлен момент приготовления мяса на мангале.

Чтобы усилить «эффект присутствия», Билан даже начал «помогать» раздувать костер, а его коллега по сцене – размахивать картонкой. В комментарии к посту звезда «Евровидения» написал: «Шел 5 день самоизоляции…».

Поклонники Димы Билана оценили чувство юмора кумира, а некоторые даже начали проситься в гости «на шашлычок». Кроме того, фолловеры не могли не обратить внимание на то, что певец стал больше времени проводить вместе с Клавой Кока, и даже самоизолировался вместе с артисткой. Это вызвало бурное обсуждение в комментариях и массу вопросов о статусе их отношений, однако пока ни на один из них Билан не ответил.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:50

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