Комета C/2019Y4 Atlas с ядовитым веществом в конце мая приблизится к Солнцу





Астроном отмечает, что указанная комета может оказаться ярчайшей на небе, поскольку солнечный ветер позволит ей образовать газовый и пылевой хвосты, которые придадут особый вид. На минимальном расстоянии к нашей планете она пройдет 24 мая, а к концу месяца окажется в 38 млн км от Солнца. Дальнейшее направление представляется возможным разве что прогнозировать, но есть вероятность, что яркость космического объекта лишь увеличится.Ближе к концу апреля появится шанс наблюдать за кометой с Земли, поскольку она достигнет второй звездной величины, приобретя зеленый цвет. Такое свечения ей придает газ циан, который начинает флуоресцировать при ультрафиолетовом излучении.Кошман уточнила, что упомянутую комету можно отнести у долгопериодическим, в последнее время она пролетала мимо Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры. В тот период в Египте возводились пирамиды.