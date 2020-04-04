Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести во время плавания на каноэ





По словам супруга 40-летней женщины, они отдыхали семьей на берегу Чесапикского залива. Дети играли с мячом на побережье и в какой-то момент его унесло в воду. Внучка убитого Роберта Кеннеди с сыном сели в каноэ и поплыли за игрушкой. Ее муж считает, что супруга с ребенком заплыли дальше, чем положено. Так как был шторм, у них не получилось преодолеть стихию и вернуться на берег. Команда спасателей до сих пор ищет пропавших членов семьи политика.В конце лета в прессе сообщили о том, что преступник Серхан Серхан был ранен ножом в тюрьме в Калифорнии. Он отбывает пожизненный срок за убийство Роберта Кеннеди, баллотировавшегося на пост президента США. После того, как братьев Кеннеди намерено лишили жизни за политические взгляды, в американском обществе появилось много вариантов теорий заговора. Кроме этого, кандидатов на пост президента начали защищать сотрудники Секретной службы государства, хотя ранее таких мер не было.