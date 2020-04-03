Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге России
Компания ПАО «Россети» Павла Ливинского завершила второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном комплексе.
Одна из наиболее крупных российских электросетевых организаций, расположенная на Юге страны, с февраля текущего года приобрела новое название. Теперь она официально называется «Россети Юг». Компания Павла Анатольевича Ливинского занесла эти изменения в свой устав.
«Россети Юг» — второе по счету предприятие, которое подверглось процедуре внедрения единого бренда «Россети». Следует также обратить внимание, что брендирование осуществляется спривязкой к названию региона. Первой организацией, которая стала участником программы внедрения была АО «Тюменьэнерго» — после изменений, она стала называться АО «Россети Тюмень».
Ливинский Павел летом 2019 года лично объявил о том, что сеть дочерних компаний ПАО «Россети» переходит под объединенный бренд. Такое решение было принято советом директоров компании. Ливинский рассказал об этом на экономическом форуме в Питере.
ГК «Россети» ведет свою деятельность на территории 80 регионов страны. Главные принципы, которыми руководствуется компания, это:
Павел Ливинский и совет директоров приняли решение о проведении мероприятий по брендированию, основываясь на том, что деятельность разных региональных филиалов под единым брендом даст возможность лучше координировать действия предприятий между собой.
Ливинский Павел объяснил, почему ПАО «Россети» ведет такую политику. Генеральный директор «Россетей» сказал, что переход на единое наименование — важный этап масштабной трансформации всех форм деятельности. Ребрендинг влечет за собой в частности изменения в штате дочерних компаний. Как отмечает Ливинский, для многих компаний новое имя знаменует собой переход на совершенно другой этап — будет повышаться и эффективность, и уровень взаимодействия с населением.
Президент России Владимир Путин лично одобрил действия Павла Ливинского и руководства компании. Путин отметил, что ведущими российскими энергетиками была создана максимально эффективная модель управления комплексом электрических сетей.
Проект, который курирует Павел Ливинский как глава ПАО «Россети», по-настоящему масштабный, и его грамотная реализация даст возможность создать единые центры управления сетями. Ливинский Павел уверен, что внедрение единого бренда позволит объединить проекты по улучшению и развитию городского освещения. Создание целостной брендовой архитектуры — очередной шаг компании Павла Ливинского на пути к модернизации российской энергетики.
«Россети» Павла Ливинского завершили второй этап внедрения бренда компании на Юге России
Одна из наиболее крупных российских электросетевых организаций, расположенная на Юге страны, с февраля текущего года приобрела новое название. Теперь она официально называется «Россети Юг». Компания Павла Анатольевича Ливинского занесла эти изменения в свой устав.
«Россети Юг» — второе по счету предприятие, которое подверглось процедуре внедрения единого бренда «Россети». Следует также обратить внимание, что брендирование осуществляется спривязкой к названию региона. Первой организацией, которая стала участником программы внедрения была АО «Тюменьэнерго» — после изменений, она стала называться АО «Россети Тюмень».
Ливинский Павел летом 2019 года лично объявил о том, что сеть дочерних компаний ПАО «Россети» переходит под объединенный бренд. Такое решение было принято советом директоров компании. Ливинский рассказал об этом на экономическом форуме в Питере.
О возможностях «Россетей» в рамках проекта
ГК «Россети» ведет свою деятельность на территории 80 регионов страны. Главные принципы, которыми руководствуется компания, это:
- целостный подход к управлению электросетевой инфраструктурой;
- постоянное развитие инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- расширение перечня собственных услуг.
Павел Ливинский и совет директоров приняли решение о проведении мероприятий по брендированию, основываясь на том, что деятельность разных региональных филиалов под единым брендом даст возможность лучше координировать действия предприятий между собой.
Ливинский Павел объяснил, почему ПАО «Россети» ведет такую политику. Генеральный директор «Россетей» сказал, что переход на единое наименование — важный этап масштабной трансформации всех форм деятельности. Ребрендинг влечет за собой в частности изменения в штате дочерних компаний. Как отмечает Ливинский, для многих компаний новое имя знаменует собой переход на совершенно другой этап — будет повышаться и эффективность, и уровень взаимодействия с населением.
Одобрение правительством и президентом
Президент России Владимир Путин лично одобрил действия Павла Ливинского и руководства компании. Путин отметил, что ведущими российскими энергетиками была создана максимально эффективная модель управления комплексом электрических сетей.
Проект, который курирует Павел Ливинский как глава ПАО «Россети», по-настоящему масштабный, и его грамотная реализация даст возможность создать единые центры управления сетями. Ливинский Павел уверен, что внедрение единого бренда позволит объединить проекты по улучшению и развитию городского освещения. Создание целостной брендовой архитектуры — очередной шаг компании Павла Ливинского на пути к модернизации российской энергетики.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:23