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Московским врачам предложили испытать на себе действенность препарата от коронавируса

Московским врачам было предложено испытать на себе действенность препарата для профилактики короновируса. Эффективность лекарства пока недостаточно исследована, поэтому требуются дополнительные исследования.

Стать частью исследования предлагается на сайте doc-covid.ru. В статье, размещенной на портале, опубликовано обращение к московским врачам с целью найти добровольцев для тестирования препарата гидроксихлорохин, который может быть действенным средством для профилактики коронавируса.

Для тех, кто согласится принять участие в исследовании и подойдет по всем необходимым параметрам, лекарство будет выдано бесплатно. Тем же, кто хотел бы внести свою лепту в процесс определения эффективности медикамента и осуществляет лечение или уход за больными COVID-19, но имеет противопоказания к приему гидроксихлорохина, предложено войти в состав контрольной группы.

Пока что исследования находятся на стадии набора достаточного количества испытуемых. Как только этот вопрос будет решен, всем согласившимся на участие будет объявлена дата старта эксперимента. Всего же он будет длиться 14 дней, в течение которых врачам будет необходимо принимать препарат для профилактики короновируса.

При этом отмечается, что у гидроксихлорохина есть ряд побочных эффектов, вроде тошноты, диареи, рвоты, головокружения, шума в ушах и временного нарушения зрения. Показан же препарат для профилактики и лечения красной волчанки, малярии и артрита. По рекомендации Минздрава, в отдельных случаях его также применяют и для облегчения симптомов при COVID-19.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 01:00

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