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Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая версия»

Слабый уровень заболеваемости коронавирусом среди россиян объясняется тем, что в страну попала вторая версия недуга. Об этом сообщил доктор Михаил Глотов.
Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая версия»

По словам эксперта, COVID-19 мутирует, по причине чего сейчас есть 2 подвида коронавируса – L и S. Как отметил доктор Глотов, первый из них является более заразным и агрессивным штаммом болезни, активно распространявшейся в начале ее вспышки. Второй тип недуга представляет иную опасность, поскольку его признаки проявляются в слабой форме. Из-за этого заболеваемость вирусом среди россиян относительно низкая. Как отметил врач, он не знает, как эти события будут развиваться в будущем.

За прошедшие сутки в РФ зафиксирован 601 новый случай инфицирования COVID-19, о чем сообщило издание «Ридус». При этом отмечены 4 летальных исхода.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:02

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