Доктор Глотов о низкой заболеваемости россиян коронавирусом: «До нас дошла вторая версия»





По словам эксперта, COVID-19 мутирует, по причине чего сейчас есть 2 подвида коронавируса – L и S. Как отметил доктор Глотов, первый из них является более заразным и агрессивным штаммом болезни, активно распространявшейся в начале ее вспышки. Второй тип недуга представляет иную опасность, поскольку его признаки проявляются в слабой форме. Из-за этого заболеваемость вирусом среди россиян относительно низкая. Как отметил врач, он не знает, как эти события будут развиваться в будущем.За прошедшие сутки в РФ зафиксирован 601 новый случай инфицирования COVID-19, о чем сообщило издание «Ридус». При этом отмечены 4 летальных исхода.