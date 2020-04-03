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Вирусолог Алексей Мазус назвал эффективное средство предотвращения коронавируса

Алексей Мазус – директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН, высказал свое мнение о распространении коронавируса в России. Оказывается, вакцинация от туберкулеза может быть эффективным средством от CIVID-19.

Международная группа ученых начала исследование, которое направлено на установление взаимосвязи между прививкой БЦЖ и стремительностью распространения коронавируса. На начальных этапах эксперты сделали предварительное заключение – вакцинация от туберкулеза создает иммунный фон, который эффективно противостоит COVID-19. Такое же мнение высказал и Алексей Мазус. Российский ученый считает, что в странах СНГ не повториться сценарий Италии и Америки, поскольку в отличие от указанных стран в РФ населению обязательно делают прививку БЦЖ. Даже сегодня статистика показывает, что в Китае, где вакцинация от туберкулеза также обычное явление, и странах СНГ вирус COVID-19 распространяется намного медленнее, чем в Европе и Штатах. Все же исследование данного вопроса еще не окончено, поэтому рано делать поспешные оптимистичные выводы.

Напомним, в сегодня количество больных коронавирусом в мире превысило миллион человек. Грустное первенство занимает США, а Италия расположилась на третьем месте с наибольшим показателем смертности. Однако Китай сообщает, что поборол коронавирус, а провинция Хубэй полностью вернулась в привычную жизнь.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:47

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