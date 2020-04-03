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Жители Нью-Йорка назвали карантин из-за коронавируса “замедленным 11 сентября”

Жители Нью-Йорка сообщают о происходящем в городе в социальных сетях. По словам местных граждан, ситуация напоминает “замедленное 11 сентября” из-за введенного карантина по факту распространения коронавируса.

По состоянию на 3 апреля в США выявлены более 258 тыс. случаев заражения COVID-19, в связи с чем страна стала новым центром вспышки инфекции. Полевые госпитали разворачиваются даже в Центральном парке в Нью-Йорке. Местные жители сравнивают атмосферу в зараженном городе с той, которая наблюдалась 11 сентября, но “замедленного действия". Так ситуацию описал редактор Time Джеффри Клугер. При этом он отметил, что в 2001 году было гораздо страшнее, поскольку все произошло неожиданно. Вирус распространяется медленно, но в конечном итоге может забрать жизни гораздо большего количества людей. Журналист отметил, что в отличие от 11 сентября, люди в современности стараются укрыться от угрозы.

Врач-терапевт госпиталя в Нью-Йорке сравнил его с зоной боевых действий, поскольку везде не хватает работников, места, аппаратов ИВЛ и медицинских масок. При этом американцы стараются поддерживать друг друга, например, доктор недавно получил шквал аплодисментов от местных жителей, а также ему оставляли печенье под дверью и кто-то послал ему деньги на обед. Врач отметил, что чувствует поддержку тысяч людей каждый день, когда идет на работу.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:43

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