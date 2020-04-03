Татьяна Лазарева рассказала о своем состоянии после сложной операции

Сейчас знаменитость находится в Испании. На днях она сильно перепугала фанатов, сообщив им о предстоящем хирургическом вмешательстве, так как ощутила приступ жуткой боли. 12-летней дочери Татьяны Лазаревой пришлось вызвать скорую помощь. Девочка очень переживала за родительницу и спрашивала у нее:. Вот только родственница не могла ничего ответить, ведь сама не понимала, что с ней происходит. Затем МРТ показало, что у артистки сдвинулся камень в левой почке, по причине чего была необходима операция.Придя в себя после наркоза, Татьяна Лазарева сразу же вышла на связь с подписчиками, чтобы сообщить им о своем самочувствии. Певица опубликовала в блоге фото с больничной койки и рассказала, что ее скоро выпишут. Подробностями пережитого актриса пообещала поделиться в эфире своей передачи.Кроме этого, Лазарева выразила фолловерам благодарность за поддержку и теплые слова. Как отметила ведущая, в «минуты слабости» она перечитывала некоторые комментарии. Звезда призвала юзеров беречь себя и ограничивать контакты, чтобы не заразиться коронавирусом.