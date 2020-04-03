«Дом-2»: Балинская вступилась за Безуса, предавшего Безбородову

Поклонники реалити-шоу разделились на два лагеря: одни считают Лешу Безуса предателем, а другие убеждены, что он сделал все правильно. По мнению Насти Балинской, со стороны Милены Безбородовой было эгоизмом просить покинуть проект вместе. Участница «Дома-2» не видит смысла в этом предложении и считает, что если нет перспектив в отношениях, их не нужно продолжать. Тем более, требовать чего-то в надежде, что позже человек сделает также. Поэтому, Настя Балинская винит Лешу Безуса только в том, что он не решился на разрыв отношений раньше. По ее мнению, мужчине не подобает «играть в чувства», если он осознает, что будущего у него с возлюбленной нет.Также в своем микроблоге Настя Балинская призвала фолловеров выходить из отношений, в которых они чувствуют себя одинокими. По ее словам, чем раньше они это осознают, тем быстрее обретут счастье с другим человеком.