Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить людей





Некоторые представители кальмаров обитают на глубине около четырех тысяч метров, а другие – прямо на поверхности воды. Моллюски передвигаются только хвостом вперед, но среди беспозвоночных они самые быстрые существа. Кальмары проигрывают в этом вопросе акулам и дельфинам, развивая скорость до 40 километров в час.Относительно внешнего вида головоногих моллюсков, то их кожа покрыта хроматофорами, благодаря которым они меняют окрас и становятся почти невидимыми. Кальмаров называют представителями «голубой крови», так как у них действительно она синего цвета из-за наличия соединений меди. Кровь качают три сердца, а их зрительная система уникальна. У морских обитателей отличное зрение, а каждый глаз способен улавливать различную интенсивность света.Длина самого маленького по размера кальмара составляет 2 сантиметра, а самого большого представителя беспозвоночных – около 20 метров.