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Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить людей

Ученые на сегодняшний день идентифицировали свыше 300 видов кальмаров, обитающих в водах Мирового океана. Исследователи рассказали, чем эти глазастые и быстрые головоногие моллюски могут удивить людей.

Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить людей


Некоторые представители кальмаров обитают на глубине около четырех тысяч метров, а другие – прямо на поверхности воды. Моллюски передвигаются только хвостом вперед, но среди беспозвоночных они самые быстрые существа. Кальмары проигрывают в этом вопросе акулам и дельфинам, развивая скорость до 40 километров в час.

Относительно внешнего вида головоногих моллюсков, то их кожа покрыта хроматофорами, благодаря которым они меняют окрас и становятся почти невидимыми. Кальмаров называют представителями «голубой крови», так как у них действительно она синего цвета из-за наличия соединений меди. Кровь качают три сердца, а их зрительная система уникальна. У морских обитателей отличное зрение, а каждый глаз способен улавливать различную интенсивность света.

Длина самого маленького по размера кальмара составляет 2 сантиметра, а самого большого представителя беспозвоночных – около 20 метров.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:01

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