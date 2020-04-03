«Вам всем угодить невозможно»: Друзья поддержали потерявшую источники дохода Макееву

Знаменитость опубликовала в Instagram новый пост, который начался с необычного стихотворения, своеобразного крика о помощи. Затем Анастасия Макеева рассказала интернет-пользователям, что лишилась всех источников дохода, а произошло это еще до того, как в России объявили карантин. Также звезда кино добавила, что до осени у нее не будет никакой работы., - заявила артистка. Теперь она надеется на своих друзей, у которых и проживает в последнее время.Многие коллеги актрисы готовы помочь ей в финансовом плане и сброситься средствами на пропитание. Сейчас поддержка довольно важна, особенно для творческих и живущих искусством людей. К этой категории относится и сама Макеева.