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«Вам всем угодить невозможно»: Друзья поддержали потерявшую источники дохода Макееву

Сейчас многие знаменитости пытаются понять, как выжить в период пандемии коронавируса и Анастасия Макеева не стала исключением. Однако друзья решили поддержать актрису, потерявшую источники дохода.
«Вам всем угодить невозможно»: Друзья поддержали потерявшую источники дохода Макееву

Знаменитость опубликовала в Instagram новый пост, который начался с необычного стихотворения, своеобразного крика о помощи. Затем Анастасия Макеева рассказала интернет-пользователям, что лишилась всех источников дохода, а произошло это еще до того, как в России объявили карантин. Также звезда кино добавила, что до осени у нее не будет никакой работы. «Всю жизнь я работала и более многих из вас, но никогда не обвиняла никого в своем положении», - заявила артистка. Теперь она надеется на своих друзей, у которых и проживает в последнее время.

Многие коллеги актрисы готовы помочь ей в финансовом плане и сброситься средствами на пропитание. Сейчас поддержка довольно важна, особенно для творческих и живущих искусством людей. К этой категории относится и сама Макеева.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:55

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