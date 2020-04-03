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Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал экстремально короткую стрижку

Внук Аллы Пугачевой сделал экстремально короткую стрижку ради веселья. В Instagram Дени Байсаров признался, что ему чрезвычайно скучно находится на самоизоляции в Англии.

Дени Байсаров учится в Школе бизнеса имени Бута в Лондоне, а также владеет арт-галереей, где каждый посетитель может взять в руки кисть и попробовать себя в роли художника. На время пандемии коронавируса сын звезды самоизолировался в своей квартире, а недавно он признался в Stories, что ему скучно. Дени Байсаров предупредил, что пытается повеселиться в одиночестве, а затем показал, как подстриг себя с помощью парикмахерской машинки.
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал экстремально короткую стрижку

В собственном Instagram-аккаунте Дени Байсаров публикует видео и снимки, посвященные искусству, а также работе своей арт-галереи. Известно, что за три года обучения в Школе бизнеса имени Бута каждый ученик оплачивает минимум 150 тысяч долларов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:00

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