Сергей Светлаков назвал находящихся на карантине россиян "людьми с ограниченными возможностями"
Сергей Светлаков опубликовал на странице в Instagram новый пост, призвав россиян соблюдать карантин. Кроме этого, артист назвал их людьми с ограниченными возможностями.
Как и многие другие представители шоу-бизнеса, продюсер остался без работы и вынужден находится дома. Сергей Светлаков максимально ответственно относится к режиму карантина, в связи с чем решил обратиться к своим соотечественникам посредством видео в соцсети. Спустя время ролик разместили на сайте оперативного штаба Свердловской области по противостоянию распространения коронавируса. В своем сюжете актер назвал жителей РФ, пребывающих на самоизоляции, личностями с ограниченными возможностями. Как отметил шоумен, нынешнее время удачно подходит для работы над собой.
Также Светлаков выразил надежду, что скоро россияне смогут здороваться друг с другом за руку, как это было ранее. «Всё будет хорошо! Я за пандемию позитива!» - высказался телеведущий. В комментариях многие фоллловеры согласились со словами кумира и поддержали его. Однако нашлись и те, кто негативно отнесся к посту знаменитости, интересуясь, где люди будут брать деньги на жизнь.
Как и многие другие представители шоу-бизнеса, продюсер остался без работы и вынужден находится дома. Сергей Светлаков максимально ответственно относится к режиму карантина, в связи с чем решил обратиться к своим соотечественникам посредством видео в соцсети. Спустя время ролик разместили на сайте оперативного штаба Свердловской области по противостоянию распространения коронавируса. В своем сюжете актер назвал жителей РФ, пребывающих на самоизоляции, личностями с ограниченными возможностями. Как отметил шоумен, нынешнее время удачно подходит для работы над собой.
Также Светлаков выразил надежду, что скоро россияне смогут здороваться друг с другом за руку, как это было ранее. «Всё будет хорошо! Я за пандемию позитива!» - высказался телеведущий. В комментариях многие фоллловеры согласились со словами кумира и поддержали его. Однако нашлись и те, кто негативно отнесся к посту знаменитости, интересуясь, где люди будут брать деньги на жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:19