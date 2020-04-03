Наталья Подольская вслед за Аленой Красновой решила навести порядок на дачном участке





Во время самоизоляции Наталья Подольская предпочитает вести активный образ жизни, например, недавно она убрала снег на крыльце дачного участка. К этому процессу певица подключила своего сына, которому в июле исполнится 5 лет. Также семья поухаживала за розами, сняв с них защитные колпаки. Артистка отметила, что наследник вызывался делать всю работу самостоятельно, а в Stories запечатлено, как он помогает звездной родительнице везти садовую тачку.В программе “Секрет на миллион” Наталья Подольская признавалась, что считает своего супруга “ловеласом”. Также она с легкостью нашла общий язык с избранницей его сына Аленой Красновой, которая недавно тоже устроила уборку на даче. Модель обосновалась в бывшем особняке Пугачевой в Истре, где провела весеннюю обрезку деревьев.