Наталья Подольская вслед за Аленой Красновой решила навести порядок на дачном участке
Наталья Подольская вслед за Аленой Красновой навела порядок на дачном участке. Певица показала в своем Instagram-аккаунте, как убирает снег вместе с сыном Артемием.
Во время самоизоляции Наталья Подольская предпочитает вести активный образ жизни, например, недавно она убрала снег на крыльце дачного участка. К этому процессу певица подключила своего сына, которому в июле исполнится 5 лет. Также семья поухаживала за розами, сняв с них защитные колпаки. Артистка отметила, что наследник вызывался делать всю работу самостоятельно, а в Stories запечатлено, как он помогает звездной родительнице везти садовую тачку.
В программе “Секрет на миллион” Наталья Подольская признавалась, что считает своего супруга “ловеласом”. Также она с легкостью нашла общий язык с избранницей его сына Аленой Красновой, которая недавно тоже устроила уборку на даче. Модель обосновалась в бывшем особняке Пугачевой в Истре, где провела весеннюю обрезку деревьев.
Во время самоизоляции Наталья Подольская предпочитает вести активный образ жизни, например, недавно она убрала снег на крыльце дачного участка. К этому процессу певица подключила своего сына, которому в июле исполнится 5 лет. Также семья поухаживала за розами, сняв с них защитные колпаки. Артистка отметила, что наследник вызывался делать всю работу самостоятельно, а в Stories запечатлено, как он помогает звездной родительнице везти садовую тачку.
В программе “Секрет на миллион” Наталья Подольская признавалась, что считает своего супруга “ловеласом”. Также она с легкостью нашла общий язык с избранницей его сына Аленой Красновой, которая недавно тоже устроила уборку на даче. Модель обосновалась в бывшем особняке Пугачевой в Истре, где провела весеннюю обрезку деревьев.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:06