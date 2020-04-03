Премьер РФ Мишустин рассказал о продолжении распространения коронавируса





Мишустин подчеркнул, что пик эпидемии пока не был пройден. Премьер-министр России заявил о необходимости поддержания больниц в готовности к приёму зараженных лиц. В медучреждениях должно присутствовать всё необходимое для оказания помощи.Михаил Мишустин призвал сохранять бдительность в отношении эпидемии во время заседания группы по противостоянию COVID-19. В случае возникновения симптомов болезни проводятся тесты на коронавирус. Количество зараженных людей уже превысило 500 тысяч.