Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасных осложнениях при коронавирусе





Как указал медик, чаще всего именно проявление тех или иных осложнений становится причиной смерти. Пациенты могут столкнуться с серьезным повреждением легких и нарушением свертывания крови. Доктор подтвердил, что часть пациентов спасти не удается. Например, 1 апреля из жизни ушел 39-летний мужчина, он имел ожирение и артериальную гипертензию. Гражданин скончался от осложнений COVID-19, которые могут у всех проявляться по-разному.Денис Проценко регулярно уведомляет о смерти пациентов, если у них был диагностирован коронавирус. В частности, в больнице в Коммунарке по состоянию на 3 апреля с подтвержденным COVID-19 находилось 165 граждан, а 7 из них понадобилось подключить к ИВЛ.