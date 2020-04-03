АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасных осложнениях при коронавирусе

Денис Проценко, пребывающий на посту главврача больницы в Коммунарке, поделился сведениями об осложнениях при коронавирусе. Об этом доктор сообщил посредством публикации у себя в профиле в Facebook.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасных осложнениях при коронавирусе

Как указал медик, чаще всего именно проявление тех или иных осложнений становится причиной смерти. Пациенты могут столкнуться с серьезным повреждением легких и нарушением свертывания крови. Доктор подтвердил, что часть пациентов спасти не удается. Например, 1 апреля из жизни ушел 39-летний мужчина, он имел ожирение и артериальную гипертензию. Гражданин скончался от осложнений COVID-19, которые могут у всех проявляться по-разному.

Денис Проценко регулярно уведомляет о смерти пациентов, если у них был диагностирован коронавирус. В частности, в больнице в Коммунарке по состоянию на 3 апреля с подтвержденным COVID-19 находилось 165 граждан, а 7 из них понадобилось подключить к ИВЛ.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вам всем угодить невозможно»: Друзья поддержали потерявшую источники дохода…
Ученые разгадали 1400-летнюю загадку «красного знака» в небе над…
Светлана Лобода кардинально изменила внешний вид на…
Смартфон 2020 iPhone SE могут представить 3…
Сергей Светлаков назвал находящихся на карантине россиян "людьми с ограниченными…
Премьер РФ Мишустин рассказал о продолжении распространения…
Наталья Подольская вслед за Аленой Красновой решила навести порядок на дачном…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасных осложнениях при…
Врачи рассказали о продуктах, усугубляющих…
«Это постыдно»: Милош Бикович рассказал Ксении Собчак о сексе без…
Автодилеры просят добавить их в список пострадавших от COVID-2019…
Участница «Дом-2» Юля Жукова готова жить в мужской спальне с Юрой…
Юрий Стоянов рассказал о страданиях Ильи Олейникова перед…
РФ отправила в Сербию первый самолет с…
«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после…
Появилась информация о современном роботизированном комплексе…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил базу инопланетян на астероиде…
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности во время…
Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах…
"Грозит онкологией": Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима…
Итальянский дизайнер Серджио Росси ушёл из жизни вследствие…
Страдающий от рака Валентин Юдашкин рассказал о планах во время…
Названы 5 привычек водителей, которые портят…
В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину…
Регина Дубовицкая боится за свою жизнь из-за…
В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима…
Многие россияне лишатся доступа к мессенджеру WhatsApp на…
Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной…
Просмотреть все новости