Врачи рассказали о продуктах, усугубляющих кашель





По словам свпециалистов, определённые продукты вызывают избыток слизи, а потому целесообразно употреблять их в умеренном количестве. Спустя пару дней после внесения изменений в привычный рацион можно будет заметить улучшение самочувствия. Не стоит отдавать предпочтение сахару, поскольку из-за него в организме усиливаются воспалительные процессы, а также накапливается продукт секреции клеток. Речь идёт не только о пище, но и о подслащивании напитков. Если возник кашель, лучше всего налегать на природные источники глюкозы, а именно – фрукты.Выделению слизи способствуют молоко и его производные, а значит, их присутствие в рационе плохо скажется на состоянии горла и носа. При гриппе необходимо избегать также употребления мяса и рыбы. Как отметили врачи, в длительной перспективе есть смысл ограничить число блюд животного происхождения до нескольких приёмов пищи в неделю. В этом перечне оказались и соевые продукты.