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«Это постыдно»: Милош Бикович рассказал Ксении Собчак о сексе без любви

Милош Бикович дал откровенное интервью Ксении Собчак, где рассказал о личной жизни. По словам актера, он много раз занимался сексом с женщинами без любви.
«Это постыдно»: Милош Бикович рассказал Ксении Собчак о сексе без любви

После подобных поступков артиста начинала мучить совесть. Милош Бикович давно покорил сердца многих девушек, однако, скорее всего, они не могут надеяться провести с ним ночь любви. В последнее время к вопросам интимного характера один из главных секс-символов российского кинематографа относится очень ответственно. Об этом он впервые рассказал в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак. «Секс не по любви – декадентство», - заявил актер и добавил, что все люди находятся в таком состоянии. Похоть звезда шоу-бизнеса считает слабостью, с которой необходимо справляться. По мнению знаменитости, переспать с кем-то без чувств можно несколько раз, но увлекаться этим нельзя.

Рассказ Биковича удивил ведущую, но он продолжил рассуждать на указанную тему. Как отметил артист, он работает над системой создания любви и по этой причине игнорирует случайные связи. Сейчас он пытается стать лучше, хотя в прошлом тоже имел ни к чему не обязывающий секс с девушками.

Ранее актер встречался с моделью Сашей Лусс, а после нее закрутил роман с сербской манекенщицей Барбарой Таталович. Кроме этого, он состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:45

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