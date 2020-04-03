«Это постыдно»: Милош Бикович рассказал Ксении Собчак о сексе без любви





После подобных поступков артиста начинала мучить совесть. Милош Бикович давно покорил сердца многих девушек, однако, скорее всего, они не могут надеяться провести с ним ночь любви. В последнее время к вопросам интимного характера один из главных секс-символов российского кинематографа относится очень ответственно. Об этом он впервые рассказал в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак., - заявил актер и добавил, что все люди находятся в таком состоянии. Похоть звезда шоу-бизнеса считает слабостью, с которой необходимо справляться. По мнению знаменитости, переспать с кем-то без чувств можно несколько раз, но увлекаться этим нельзя.Рассказ Биковича удивил ведущую, но он продолжил рассуждать на указанную тему. Как отметил артист, он работает над системой создания любви и по этой причине игнорирует случайные связи. Сейчас он пытается стать лучше, хотя в прошлом тоже имел ни к чему не обязывающий секс с девушками.Ранее актер встречался с моделью Сашей Лусс, а после нее закрутил роман с сербской манекенщицей Барбарой Таталович. Кроме этого, он состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой.