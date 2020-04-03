Участница «Дом-2» Юля Жукова готова жить в мужской спальне с Юрой Хохловым





Как сказала звезда телестройки, она предложила возлюбленному договориться с коллегами, чтобы хотя бы на одну ночь все смогли покинуть комнату. Этим заявлением Юля Жукова удивила всех участников проекта. Спальню парней она назвала «потрясающей», а их самих – «замечательными». В свое время россиянка пыталась строить отношения с Никитой Уманским. Изначально девушка ему очень понравилась, но спустя некоторое время молодой человек сообщил, что не хочет строить отношения с этой особой.Вскоре у Жуковой появились взаимные чувства с Хохловым. Пара проводит вместе много времени, а экс-стриптизер радует возлюбленную эротическими танцами. Судя по всему, после них проектантка захотела поскорее заселиться с бойфрендом в отдельную спальню.