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Юрий Стоянов рассказал о страданиях Ильи Олейникова перед смертью

Народный артист Российской Федерации Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года в возрасте 65 лет. В недавнем интервью его коллега и лучший друг Юрий Стоянов рассказал о страданиях, которые испытывал актёр перед смертью.

Артисты познакомились в 1989 году на съёмках фильма "Анекдоты". Они быстро стали друзьями, а после играли вместе на протяжении почти 20 лет в комедийной телепередаче "Городок". О диагнозе коллеги Юрий Стоянов узнал в процессе съёмок – в один момент Илья Олейников не смог прокричать нужную фразу. Позже выяснилось, что злокачественное образование пережимает нерв, примыкающий к связкам. Актёр "страшно" принял этот диагноз, тем не менее его друг верил, что он справится.

Народному артисту Российской Федерации пришлось пройти сеансы лучевой терапии и химиотерапии, которые вызывали многочасовые приступы икоты, головокружение и тошноту. При этом, как выяснилось, ни один сотрудник "Городка" не знал о серьёзности ситуации, поскольку актёр всегда присутствовал на работе. В октябре 2012 года знаменитость попал в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге с диагнозом "воспаление лёгких". Как признался Стоянов в передаче "Судьба человека", с разрешения друга и специалистов он отправился в Одессу, где должно было пройти выступление. В скором времени ему позвонил Денис Клявер и рассказал о кончине отца.

По слухам, Илья Олейников умер из-за пуповинной крови. Приятель актёра, медик Валерий Савельев дал интервью изданию "Экспресс газета", в котором отметил, что переживал из-за плохих предчувствий, однако жена знаменитости Ирина их развеивала. Однажды она рассказала, что артисту начали давать пуповинную кровь. Тем не менее спустя несколько дней после процедуры Олейников попал в клинику, где впоследствии ушёл из жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:19

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