АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после разлуки

Годовалый сын участников «Дом-2» Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии Макар не виделся с ними три недели. Когда семейная встреча после разлуки все же наступила, малыш не узнал родителей.
«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после разлуки

Некоторое время назад мать звезды реалити-шоу «Дом-2» забрала у нее и мужа наследника, поскольку переживала, что родители мальчика могли подхватить коронавирус, ведь они только недавно вернулись из Египта. В связи с этим супруги были вынуждены самоизолироваться. Разлука с маленьким ребенком нелегко далась Дане Николенко и ее избраннику, который даже сравнил происходящее с пыткой. По словам участника популярного проекта, он понимал, что сын находится в безопасности рядом с бабушкой, но при этом Кварацхелия ощущал некую тревогу. Затем 3 недели прошли и родители смогли увидеться с мальчиком.

Как сказала Николенко, наследник не узнал их с мужем, но за время разлуки успел повзрослеть. Брюнетка также добавила, что после встречи с сыном у нее возникли смешанные чувства и казалось, что она заново пережила роды. На странице в Instagram звездная мать рассказала подписчикам, что теперь все время наблюдает за младенцем и любит его «так сильно, как до Луны и обратно».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РФ отправила в Сербию первый самолет с…
«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после…
Появилась информация о современном роботизированном комплексе…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил базу инопланетян на астероиде…
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности во время…
Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах…
"Грозит онкологией": Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима…
Итальянский дизайнер Серджио Росси ушёл из жизни вследствие…
Страдающий от рака Валентин Юдашкин рассказал о планах во время…
Названы 5 привычек водителей, которые портят…
В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину…
Регина Дубовицкая боится за свою жизнь из-за…
В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима…
Многие россияне лишатся доступа к мессенджеру WhatsApp на…
Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной…
Писатель Захар Прилепин: "Россиянам не стоит переживать о том, как звёзды шоу-бизнеса переживут период…
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом между Турцией и…
Американец отправил свою Tesla за едой во время…
Филипп Киркоров признался в желании стать актером и оставить…
Land Rover проверит модель Defender в условиях российских дорог и…
Сибиряк создал солнечную электростанцию для своего УАЗ “Патриот” и изолировался на…
Меган Маркл будет сама обеспечивать…
В интернете вспомнили о дизайне редкой "Нивы" 80-х для немецкого…
Анастасия Костенко приступила к тренировкам через полтора месяца после…
Анастасия Волочкова во время самоизоляции устроила танцы с…
Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на…
«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином…
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у…
Просмотреть все новости