«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после разлуки





Некоторое время назад мать звезды реалити-шоу «Дом-2» забрала у нее и мужа наследника, поскольку переживала, что родители мальчика могли подхватить коронавирус, ведь они только недавно вернулись из Египта. В связи с этим супруги были вынуждены самоизолироваться. Разлука с маленьким ребенком нелегко далась Дане Николенко и ее избраннику, который даже сравнил происходящее с пыткой. По словам участника популярного проекта, он понимал, что сын находится в безопасности рядом с бабушкой, но при этом Кварацхелия ощущал некую тревогу. Затем 3 недели прошли и родители смогли увидеться с мальчиком.Как сказала Николенко, наследник не узнал их с мужем, но за время разлуки успел повзрослеть. Брюнетка также добавила, что после встречи с сыном у нее возникли смешанные чувства и казалось, что она заново пережила роды. На странице в Instagram звездная мать рассказала подписчикам, что теперь все время наблюдает за младенцем и любит его «так сильно, как до Луны и обратно».