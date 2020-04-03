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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности во время карантина

Звезда сериалов “Великолепный век” и “Основание: Осман” Бурак Озчивит рассказал, как наладил быт в условиях карантина. Актер и его супруга Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности.

Фахрие Эвджен, известная по роли “Королек – птичка певчая”, находясь в самоизоляции составляет список покупок, готовит еду, а также гладит вещи. Ее супруг, Бурак Озчивит, взял на себя обязанности по уборке, стирке и поездок в супермаркет. У пары есть сын, за которым они ухаживают по очереди. Утром за ребенком следит Эвджен, а вечером – Озчивит. Актеры отмечают, что стараются не покидать дом без необходимости.

Пара состоит в браке с 2017 года, а познакомились они в 2017 году на съемочной площадке. В то время Бурак Озчивит состоял в отношениях с племянницей влиятельного в Турции бизнесмена. Однако Джейлан Чапа постоянно контролировала звездного возлюбленного и приезжала к нему на съемки, когда он не давал повода для ревности, что, по мнению актера, испортило их отношения.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:42

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