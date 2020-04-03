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Уфолог Скотт Уоринг обнаружил базу инопланетян на астероиде Эрос

Скотт Уоринг, занимающийся изучением фотографий NASA, уделил внимание поверхности астероида Эрос. Уфолог обнаружил на нем базу инопланетян.

Эксперт уверен в своей находке, а объяснения агенства по данному вопросу он считает слишком обычными и предсказуемыми. По словам ученых, увиденный на изображениях предмет обладает прямоугольной формой, а его размер достигает около 45 метров в поперечнике. Других комментариев по этому вопросу не прозвучало. Как считает Скотт Уоринг, научные сотрудники не изучили внеземной объект как следует, но после его заявления они по-новому посмотрят на потенциальную базу инопланетян. Непонятную находку, расположенную на астероиде Эрос, не получится скрыть от общественности.

Ранее уфолог сообщил, что двигающиеся по одной орбите с Землей объекты могут оказаться зондами НЛО. Тем не менее научно это предположение пока не доказано.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:53

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