Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах мышей





Эмоциональное выражение у грызунов появляется, когда они испуганы, а также едят что-то сладкое или горькое. Отвращение, страх и удовольствие отражаются на лицах каждого человека одинаково, и даже младенцы реагируют на определенные события с отчетливой мимикой. Владельцы домашних питомцев часто замечают, что кошки и собаки тоже могут передавать свои чувства выражением морды, но оно становится менее выразительным в случае других животных.В результате эксперимента над лабораторными мышами ученые смогли связать определенные выражения с удовольствием, страхом, болью, отвращением и тошнотой. Для каждой особи сила эмоции отражает ценность каждого раздражителя. Эта реакция возникает с помощью механизмов, которые управляются головным мозгом.Ученые освещали определенные части органа, чтобы выяснить, как на эмоции влияет активность нейронов. Измерение с помощью двухфотонной микроскопии и запись мимики мышей показали, что между ними имеется связь. Проект поможет в исследовании нейронных механизмов коры головного мозга, что является предпосылкой к исследованию тревожных расстройств и депрессии.