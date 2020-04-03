АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах мышей

Немецкие ученые смогли описать эмоции на мордах мышей. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками Института нейробиологии Макса Планка, описываются в журнале Science.

Эмоциональное выражение у грызунов появляется, когда они испуганы, а также едят что-то сладкое или горькое. Отвращение, страх и удовольствие отражаются на лицах каждого человека одинаково, и даже младенцы реагируют на определенные события с отчетливой мимикой. Владельцы домашних питомцев часто замечают, что кошки и собаки тоже могут передавать свои чувства выражением морды, но оно становится менее выразительным в случае других животных.

В результате эксперимента над лабораторными мышами ученые смогли связать определенные выражения с удовольствием, страхом, болью, отвращением и тошнотой. Для каждой особи сила эмоции отражает ценность каждого раздражителя. Эта реакция возникает с помощью механизмов, которые управляются головным мозгом.

Ученые освещали определенные части органа, чтобы выяснить, как на эмоции влияет активность нейронов. Измерение с помощью двухфотонной микроскопии и запись мимики мышей показали, что между ними имеется связь. Проект поможет в исследовании нейронных механизмов коры головного мозга, что является предпосылкой к исследованию тревожных расстройств и депрессии.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РФ отправила в Сербию первый самолет с…
«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после…
Появилась информация о современном роботизированном комплексе…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил базу инопланетян на астероиде…
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности во время…
Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах…
"Грозит онкологией": Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима…
Итальянский дизайнер Серджио Росси ушёл из жизни вследствие…
Страдающий от рака Валентин Юдашкин рассказал о планах во время…
Названы 5 привычек водителей, которые портят…
В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину…
Регина Дубовицкая боится за свою жизнь из-за…
В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима…
Многие россияне лишатся доступа к мессенджеру WhatsApp на…
Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной…
Писатель Захар Прилепин: "Россиянам не стоит переживать о том, как звёзды шоу-бизнеса переживут период…
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом между Турцией и…
Американец отправил свою Tesla за едой во время…
Филипп Киркоров признался в желании стать актером и оставить…
Land Rover проверит модель Defender в условиях российских дорог и…
Сибиряк создал солнечную электростанцию для своего УАЗ “Патриот” и изолировался на…
Меган Маркл будет сама обеспечивать…
В интернете вспомнили о дизайне редкой "Нивы" 80-х для немецкого…
Анастасия Костенко приступила к тренировкам через полтора месяца после…
Анастасия Волочкова во время самоизоляции устроила танцы с…
Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на…
«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином…
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у…
Просмотреть все новости