В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину Бугрову





Звезда сериала «Счастливы вместе» нарушила режим самоизоляции. Согласно предоставленной информации, у Янины Бугровой подтвердилась болезнь после прилета из Франции, где она отдыхала на горнолыжном курорте. Поскольку форма коронавируса у знаменитости была легкой, медики разрешили ей отбывать карантин дома. Вот только врачи, проводящие наблюдение за пациентами, не нашли артистку в ее квартире и были вынуждены обратиться в отделение полиции. Вскоре стражи порядка обнаружили актрису в доме, находящемся в 11 км от места, где она должна была соблюдать карантин.Сейчас в отношении нарушительницы ведется проверка. Как сообщает издание, благодаря социальным сетям правоохранительные органы Москвы установили, что Бугрова несколько раз нарушала режим самоизоляции, гуляя по району.