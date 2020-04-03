В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину Бугрову
В Москве полиция задержала актрису Янину Бугрову, которая сбежала из карантина после того, как у нее подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Комсомольская правда».
Звезда сериала «Счастливы вместе» нарушила режим самоизоляции. Согласно предоставленной информации, у Янины Бугровой подтвердилась болезнь после прилета из Франции, где она отдыхала на горнолыжном курорте. Поскольку форма коронавируса у знаменитости была легкой, медики разрешили ей отбывать карантин дома. Вот только врачи, проводящие наблюдение за пациентами, не нашли артистку в ее квартире и были вынуждены обратиться в отделение полиции. Вскоре стражи порядка обнаружили актрису в доме, находящемся в 11 км от места, где она должна была соблюдать карантин.
Сейчас в отношении нарушительницы ведется проверка. Как сообщает издание, благодаря социальным сетям правоохранительные органы Москвы установили, что Бугрова несколько раз нарушала режим самоизоляции, гуляя по району.
Звезда сериала «Счастливы вместе» нарушила режим самоизоляции. Согласно предоставленной информации, у Янины Бугровой подтвердилась болезнь после прилета из Франции, где она отдыхала на горнолыжном курорте. Поскольку форма коронавируса у знаменитости была легкой, медики разрешили ей отбывать карантин дома. Вот только врачи, проводящие наблюдение за пациентами, не нашли артистку в ее квартире и были вынуждены обратиться в отделение полиции. Вскоре стражи порядка обнаружили актрису в доме, находящемся в 11 км от места, где она должна была соблюдать карантин.
Сейчас в отношении нарушительницы ведется проверка. Как сообщает издание, благодаря социальным сетям правоохранительные органы Москвы установили, что Бугрова несколько раз нарушала режим самоизоляции, гуляя по району.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:03