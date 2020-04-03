АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину Бугрову

В Москве полиция задержала актрису Янину Бугрову, которая сбежала из карантина после того, как у нее подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Комсомольская правда».
В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину Бугрову

Звезда сериала «Счастливы вместе» нарушила режим самоизоляции. Согласно предоставленной информации, у Янины Бугровой подтвердилась болезнь после прилета из Франции, где она отдыхала на горнолыжном курорте. Поскольку форма коронавируса у знаменитости была легкой, медики разрешили ей отбывать карантин дома. Вот только врачи, проводящие наблюдение за пациентами, не нашли артистку в ее квартире и были вынуждены обратиться в отделение полиции. Вскоре стражи порядка обнаружили актрису в доме, находящемся в 11 км от места, где она должна была соблюдать карантин.

Сейчас в отношении нарушительницы ведется проверка. Как сообщает издание, благодаря социальным сетям правоохранительные органы Москвы установили, что Бугрова несколько раз нарушала режим самоизоляции, гуляя по району.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РФ отправила в Сербию первый самолет с…
«На душе кошки скребут»: Сын Даны Николенко и Дмитрия Кварацхелии не узнал родителей после…
Появилась информация о современном роботизированном комплексе…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил базу инопланетян на астероиде…
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен разделили домашние обязанности во время…
Немецким ученым удалось описать эмоции на мордах…
"Грозит онкологией": Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима…
Итальянский дизайнер Серджио Росси ушёл из жизни вследствие…
Страдающий от рака Валентин Юдашкин рассказал о планах во время…
Названы 5 привычек водителей, которые портят…
В Москве задержали сбежавшую из карантина актрису Янину…
Регина Дубовицкая боится за свою жизнь из-за…
В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима…
Многие россияне лишатся доступа к мессенджеру WhatsApp на…
Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной…
Писатель Захар Прилепин: "Россиянам не стоит переживать о том, как звёзды шоу-бизнеса переживут период…
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом между Турцией и…
Американец отправил свою Tesla за едой во время…
Филипп Киркоров признался в желании стать актером и оставить…
Land Rover проверит модель Defender в условиях российских дорог и…
Сибиряк создал солнечную электростанцию для своего УАЗ “Патриот” и изолировался на…
Меган Маркл будет сама обеспечивать…
В интернете вспомнили о дизайне редкой "Нивы" 80-х для немецкого…
Анастасия Костенко приступила к тренировкам через полтора месяца после…
Анастасия Волочкова во время самоизоляции устроила танцы с…
Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на…
«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином…
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у…
Просмотреть все новости