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"Грозит онкологией": Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима Фадеева

Диетолог Маргарита Королева раскритиковала метод похудения Максима Фадеева. Эксперт считает, что практика, которой воспользовался артист, может привести к онкологии.

Поклонники Максима Фадеева в социальных сетях заметили, что он сильно похудел. Музыкант признался, что сбросил вес без физических нагрузок. Главным секретом похудения продюсера стала обычная вода, которую он выпивал перед едой. При этом она должна быть такой температуры, чтобы немного обжигать горло. Фадеев подчеркнул, что таким образом он похудел на десятки кг, но диетолог Маргарита Королева назвала этот метод сомнительным и опасным. Эксперт привела в пример рекомендации ВОЗ, согласно которым, горячие продукты, в том числе вода, могут спровоцировать нежелательные процессы в организме и даже развитие онкологии.

Королева не может посоветовать метод похудения Фадеева людям, имеющим данную проблему.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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