Названы 5 привычек водителей, которые портят автомобиль





Частая высокая нагрузка на двигатель может привести к быстрому износу. Результатом будет повреждение ходовой части авто. Агрессивное вождение также относится к отрицательным факторам, так как повышает риск попадания в ДТП. Для транспортного средства последнее означает необходимость значительного ремонта. При этом даже вне аварийных ситуаций агрессивная езда приводит к быстрому износу подвески и рулевой колонки. Как правило, данная ситуация становится ясна только после появления проблем в работе соответствующих узлов авто.Важно прогревать транспортное средство. Привычка начинать движение сразу после запуска двигателя может отрицательно сказаться на состоянии силового узла и вспомогательных систем. Курение в салоне оставляет следы пепла на обивке и различных функциональных элементах. Повреждение материалов отделки – распространённая проблема среди водителей-курильщиков. При этом избавиться от неприятного запаха в салоне довольно сложно. Завершает список склонность водителей использовать для протирки авто сухую ветошь. Это не всегда хорошо отражается на состоянии транспортного средства.