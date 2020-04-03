Регина Дубовицкая боится за свою жизнь из-за коронавируса





В связи с распространением коронавируса специалисты призывают пожилых граждан, а также людей с хроническими и тяжелыми недугами, придерживаться строгого режима самоизоляции. В первую очередь они советуют им оставаться дома, к чему прислушивается 71-летняя Регина Дубовицкая. Телеведущая переживает за свою жизнь, поэтому следует всем предписаниям медиков. Например, она протирает дезинфицирующим раствором все дверные ручки, полы, а также соблюдает личную гигиену. Звезда советует всем в условиях карантина думать о чем-то хорошем.Несмотря на самоизоляцию, Регина Дубовицкая продолжает работать, например, пишет новые сценарии. Телеведущая отметила, что впервые в своей жизни не видела своих коллег уже больше недели и не сможет их увидеть в ближайшее время.