Страдающий от рака Валентин Юдашкин рассказал о планах во время самоизоляции





Незадолго до своей кончины Иосиф Кобзон публично заявил, что дизайнер борется с онкологическим заболеванием. Он не обратился вовремя к медикам и пропустил важный этап в лечении, из-за чего возникли метастазы. Поклонники начали переживать за Юдашкина, когда он перестал приходить на собственные показы. Недавно кутюрье посетил эфир передачи «Пусть говорят», посвященной вспышке коронавируса. Известно, что во время самоизоляции Валентин Абрамович вынужден справляться не только с внешними обстоятельствами, но и с недугом. Как отметил представитель шоу-бизнеса, у него все в порядке., - поделился гость программы.По словам Юдашкина, у него появилось достаточно времени для решения некоторых вопросов и реализации своих планов. Кроме этого модельер отметил важность самоизоляции в текущий период. Он добавил, что каждый человек должен понимать всю серьезность происходящего.