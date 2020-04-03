В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима самоизоляции
В Башкирии впервые судом был вынесен штраф за нарушение жителем Уфы режима самоизоляции. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, со здоровых граждан могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей.
Режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, а спустя день в федеральный кодекс были внесены поправки о штрафах здоровым гражданам, которые нарушают карантин. Мэрия Уфы призвала морских пехотинцев и народных дружинников патрулировать улицы города и рассказывать гражданам о соблюдении режима самоизоляции. В ночь на 2 апреля 33-летний местный житель был обнаружен в общественном месте. Его выявили во время патрулирования микрорайона Затон в ходе профилактического рейда. В отношении нарушителя сотрудниками правоохранительных органов составлен протокол, который был направлен для рассмотрения в суд.
Во время заседания уфимец признал свою вину, в результате чего ему было определено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, а спустя день в федеральный кодекс были внесены поправки о штрафах здоровым гражданам, которые нарушают карантин. Мэрия Уфы призвала морских пехотинцев и народных дружинников патрулировать улицы города и рассказывать гражданам о соблюдении режима самоизоляции. В ночь на 2 апреля 33-летний местный житель был обнаружен в общественном месте. Его выявили во время патрулирования микрорайона Затон в ходе профилактического рейда. В отношении нарушителя сотрудниками правоохранительных органов составлен протокол, который был направлен для рассмотрения в суд.
Во время заседания уфимец признал свою вину, в результате чего ему было определено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53