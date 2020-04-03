В Башкирии уфимцу выписали штраф за нарушение режима самоизоляции





Режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта, а спустя день в федеральный кодекс были внесены поправки о штрафах здоровым гражданам, которые нарушают карантин. Мэрия Уфы призвала морских пехотинцев и народных дружинников патрулировать улицы города и рассказывать гражданам о соблюдении режима самоизоляции. В ночь на 2 апреля 33-летний местный житель был обнаружен в общественном месте. Его выявили во время патрулирования микрорайона Затон в ходе профилактического рейда. В отношении нарушителя сотрудниками правоохранительных органов составлен протокол, который был направлен для рассмотрения в суд.Во время заседания уфимец признал свою вину, в результате чего ему было определено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.