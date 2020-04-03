Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной картошки





Из-за вынужденного карантина по всей стране бизнесмен не смог устроить торжество по случаю важного события и даже пригласить к себе в гости детей. Тем не менее Пригожин отнесся к данной ситуации положительно и отметил день рождения с женой. Знаменитость придумала довольно оригинальный подарок для именинника, приготовив запрещенную в их семье еду, поскольку в основном пара придерживается правильного образа жизни. Однако в особенный день Валерия нажарила мужу картошки и нежно его поздравила, опубликовав соответствующий сюжет в Instagram.На запечатленных кадрах звезды расположились за скромно накрытым столом. В подписи к посту исполнительница обратилась к Пригожину и пожелала ему здоровья. Фанаты также стали поздравлять именинника и постарались поднять ему настроение в такой день. Фолловеры попросили кумира не расстраиваться из-за того, что он не смог устроить праздник в широком кругу.