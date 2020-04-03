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Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной картошки

Вчера Иосифу Пригожину исполнился 51 год. Свой день рождения продюсер отметил с Валерией, которая в честь праздника приготовила мужу порцию жареной картошки.
Иосиф Пригожин в честь дня рождения получил от Валерии порцию жареной картошки

Из-за вынужденного карантина по всей стране бизнесмен не смог устроить торжество по случаю важного события и даже пригласить к себе в гости детей. Тем не менее Пригожин отнесся к данной ситуации положительно и отметил день рождения с женой. Знаменитость придумала довольно оригинальный подарок для именинника, приготовив запрещенную в их семье еду, поскольку в основном пара придерживается правильного образа жизни. Однако в особенный день Валерия нажарила мужу картошки и нежно его поздравила, опубликовав соответствующий сюжет в Instagram.

На запечатленных кадрах звезды расположились за скромно накрытым столом. В подписи к посту исполнительница обратилась к Пригожину и пожелала ему здоровья. Фанаты также стали поздравлять именинника и постарались поднять ему настроение в такой день. Фолловеры попросили кумира не расстраиваться из-за того, что он не смог устроить праздник в широком кругу.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:34

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