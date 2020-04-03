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Писатель Захар Прилепин: "Россиянам не стоит переживать о том, как звёзды шоу-бизнеса переживут период самоизоляции"

Писатель Захар Прилепин порекомендовал жителям РФ не переживать по поводу того, как представители шоу-бизнеса переживут период самоизоляции. По словам филолога, сейчас стоит задуматься о малоизвестных группах из регионов.

Вследствие пандемии коронавируса исполнителям пришлось перенести свои концерты. Как отметил Захар Прилепин, часть россиян радуется тому, что знаменитости теряют в доходах. По словам публициста, он не стал бы сообщать Филиппу Киркорову, Надежде Бабкиной и трио "Голубые штиблеты" о завершении периода самоизоляции. Российский филолог порекомендовал своим соотечественникам переживать не о певцах, которые уже много лет пользуются большим успехом у публики, а о малоизвестных музыкантах, поскольку им удаётся оставаться на плаву благодаря любым предложениям о выступлениях.

Как передаёт SM News, Прилепин подчеркнул, что во всех регионах РФ есть десятки или сотни таких групп, именно поэтому не стоит сочувствовать популярным певцам, которые в настоящее время лишены возможности выступать на корпоративах. «Прям сидит Киркоров возле разбитой копилки и считает мелочь. И плачет огромными коровьими слезами», заметил писатель.

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Культура / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:25

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