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Филипп Киркоров признался в желании стать актером и оставить сцену

Филипп Киркоров заявил о желании стать актером и оставить сцену в прошлом. Артист отметил в Instagram, что хочет делать спектакли исключительно для “своих”.

Недавно Филипп Киркоров провел прямой эфир для подписчиков в Instagram, где показал свой коттедж с бассейном и ванной с подсветкой. В общении с поклонниками певец признался, что живет на острове на Москва-реке, поэтому гости не могут приехать к нему без приглашения. Он сделал громкое заявление о своем нежелании быть певцом. Артист мечтает стать актером и сделать театр “для своих”, где он будет давать спектакли, “как Чехов”. В условиях карантина артист чувствует себя превосходно, а также начал готовить еду для детей самостоятельно, что произошло впервые в жизни. Также он готов остаться без работы на полгода, отметив, что давно хотел провести время с близкими и отдохнуть.

Филипп Киркоров считает, что это из-за него начался коронавирус, поскольку загадал желание на Новый год иметь больше времени для семьи.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:06

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