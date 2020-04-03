Филипп Киркоров признался в желании стать актером и оставить сцену





Недавно Филипп Киркоров провел прямой эфир для подписчиков в Instagram, где показал свой коттедж с бассейном и ванной с подсветкой. В общении с поклонниками певец признался, что живет на острове на Москва-реке, поэтому гости не могут приехать к нему без приглашения. Он сделал громкое заявление о своем нежелании быть певцом. Артист мечтает стать актером и сделать театр “для своих”, где он будет давать спектакли, “как Чехов”. В условиях карантина артист чувствует себя превосходно, а также начал готовить еду для детей самостоятельно, что произошло впервые в жизни. Также он готов остаться без работы на полгода, отметив, что давно хотел провести время с близкими и отдохнуть.Филипп Киркоров считает, что это из-за него начался коронавирус, поскольку загадал желание на Новый год иметь больше времени для семьи.