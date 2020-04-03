Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом между Турцией и Грецией





Онлайн-конференция представителей стран, состоящих в НАТО, была проведена 2 апреля впервые в 70-летней истории существования альянса. Во время общения стоящий во главе турецкого МИД Мевлют Чавушоглу снова обвинил Грецию в гибели мигрантов, что произошло в рамках столкновений, имевших место в марте в районе границы двух государств. Никос Дендиас ответил на эти заявления обвинением в том, что оппонентами допущен “подрыв ценностей”, продвигаемых НАТО. Он также уточнил, что представители блока могут не сомневаться в ответной солидарности, если продолжат уважать обязательства перед альянсом.В итоге Чавушоглу вышел из конференции до того, как о ее завершении проинформировал занимающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг.