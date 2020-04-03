Американец отправил свою Tesla за едой во время карантина





Авто подъезжало к окну раздачи еды в заведениях, ориентированных на водителей за рулём. При этом сам организатор пранка изначально находился за рулём и заказывал еду через терминал голосового обслуживания, а после выходил из салона и доводил авто до места выдачи заказа благодаря приложению дистанционного контроля.При этом в специальном креплении была размещена сумма на оплату, а на боку авто наклеена записка, в которой от имени электрокара высказывалась просьба положить заказ в салон. Работники общепита реагировали на пустой салон большим удивлением. При этом обслуживающему персоналу не всегда удавалось забросить товар в салон и забрать сумму на оплату. В итоге любитель розыгрыша рассказывал участникам о реальной ситуации.