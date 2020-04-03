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Американец отправил свою Tesla за едой во время карантина

Американец отправил собственную модель Tesla за едой, пока оставался в изоляции на карантине. Житель Лос-Анджелеса разыграл работников общепита с помощью дистанционного управления транспортным средством Model S.
Американец отправил свою Tesla за едой во время карантина

Авто подъезжало к окну раздачи еды в заведениях, ориентированных на водителей за рулём. При этом сам организатор пранка изначально находился за рулём и заказывал еду через терминал голосового обслуживания, а после выходил из салона и доводил авто до места выдачи заказа благодаря приложению дистанционного контроля.

При этом в специальном креплении была размещена сумма на оплату, а на боку авто наклеена записка, в которой от имени электрокара высказывалась просьба положить заказ в салон. Работники общепита реагировали на пустой салон большим удивлением. При этом обслуживающему персоналу не всегда удавалось забросить товар в салон и забрать сумму на оплату. В итоге любитель розыгрыша рассказывал участникам о реальной ситуации.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:11

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