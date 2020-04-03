Land Rover проверит модель Defender в условиях российских дорог и климата





Пока известно о готовности проверить только одну единицу авто, которая не будет отправлена в продажу. При этом в момент начала реализации авто, которая запланирована на осень текущего года, модель Defender будет предлагаться в комплектации с дизельными турбированными двигателями производительностью на 200 либо 240 «лошадок». Альтернативой для них станет бензиновый силовой агрегат на 400 «лошадей», работающий в паре с электромотором на 48 В по технологии «мягкого» гибрида.Несколько позднее ожидается добавление к линейке двигателей подзаряжаемого гибрида. Все модификации оснащаются трансмиссией на 8 ступеней от ZF и 2-секционной раздаточной коробкой. Стоимость новинки на сегодня не раскрывается. В Германии версия на 3 двери предлагается за 49,7 тысячи евро в минимальной комплектации, а сборка Defender 110 обойдётся европейцам в 55,6 тысячи евро либо дороже. При этом вследствие нестабильности курса валют пока сложно говорить о потенциальном ценнике для РФ.