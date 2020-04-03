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Сибиряк создал солнечную электростанцию для своего УАЗ “Патриот” и изолировался на Байкале

Сибиряк создал солнечную электростанцию для собственного автомобиля УАЗ “Патриот” и изолировался на Байкале. Подробную инструкцию житель РФ показал в Facebook.

Разработчик считает, что солнечная электростанция для автомобиля необходима в первую очередь путешественникам и фотографам, которым нужно провести несколько дней вдали от цивилизации. Он пришел к этому только после того, как из строя вышли два аккумулятора, которыми мужчина подзаряжал аппаратуру на длительных стоянках. Для создания собственной станции россиянин приобрел солнечную панель на 320 Вт, контроллер заряда аккумулятора, отдельную батарею, инвертор на 2500 Вт, а также нужное количество проводов.

Стоимость станции составила более 85 тыс. рублей, однако автор изобретения отметил, что он мог сэкономить сразу 40 тысяч рублей, но у него была цель сделать все качественно и надолго. Подписчики в Сети высоко оценили реализацию данной задумки, а также обсудили способы усовершенствования солнечной станции.

Как отмечал сибиряк, он вместе с сыном отправился на Байкал, где самоизолировался на неделю. Для этого он переделал УАЗ "Патриот" в "автодом", где могут с комфортом разместиться два человека, а также взял с собой запас продовольствия и необходимую аппаратуру.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:52

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