В интернете вспомнили о дизайне редкой "Нивы" 80-х для немецкого рынка
В интернете вспомнили о дизайне редкой версии «Нивы», изготовленной в 1980-х для немецкого рынка. Доработанная сборка представляла самую дорогостоящую версию модели.
«Нива» получила лого Limited Edition, а все 150 единиц специальной версии отличались несколько изменённым экстерьером. Для новинки в то время подготовили пластиковые расширители арок колёс, специальные дизайнерские штампованные диски с расширенной относительно базовой версии авто резиной. Отдельно были сделаны декоративные белые полосы на боковых поверхностях кузова.
По распространённым в интернете фото, авто ограниченной серии получили усиленный «антикор». При этом салон укомплектовали новой фронтальной панелью которую обшили более упругими полимерными материалами. Руль заменили на 3-спициевый с кожаным покрытием. Для потолка использовался материал светлого оттенка. Завершало список изменений дополнение в виде пульта управления магнитолой. Он был интегрирован в отдельный поручень правее водителя. Часть авто получила люк на крыше.
«Нива» получила лого Limited Edition, а все 150 единиц специальной версии отличались несколько изменённым экстерьером. Для новинки в то время подготовили пластиковые расширители арок колёс, специальные дизайнерские штампованные диски с расширенной относительно базовой версии авто резиной. Отдельно были сделаны декоративные белые полосы на боковых поверхностях кузова.
По распространённым в интернете фото, авто ограниченной серии получили усиленный «антикор». При этом салон укомплектовали новой фронтальной панелью которую обшили более упругими полимерными материалами. Руль заменили на 3-спициевый с кожаным покрытием. Для потолка использовался материал светлого оттенка. Завершало список изменений дополнение в виде пульта управления магнитолой. Он был интегрирован в отдельный поручень правее водителя. Часть авто получила люк на крыше.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:34