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Меган Маркл будет сама обеспечивать семью

Недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали из Канады в Лос-Анджелес. В настоящее время актриса будет сама обеспечивать семью, поскольку у её супруга нет разрешения на работу в США.

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл выразили желание отказаться от своих обязанностей. 31 марта герцог и герцогиня Сассекские официально покинули королевскую семью. Пару недель назад супруги вместе с сыном Арчи переехали из Канады в Лос-Анджелесе. Они решили пожить некоторое время в Калифорнии и сняли там дом. На данный момент пара находится на самоизоляции, а актриса занята поисками работы. Недавно она озвучила документальный фильм о слонах. Вместе с тем младшему сыну принцессы Дианы сейчас не удастся обеспечивать семью, поскольку он является гражданином Великобритании и у него нет разрешения на работу в Соединённых Штатах Америки.

Тем не менее, как рассказал инсайдер изданию Page Six, для Маркл всё сложилось как нельзя лучше. Актриса смогла вернуться в Голливуд с внуком королевы Елизаветы II, вдобавок ко всему она имеет право выбирать место работы и людей, с которыми общается. «Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри», – отметил источник.

Финансовую поддержку паре оказывает принц Чарльз, который выделяет им личные средства. Также он собирается оплатить охрану пары в США.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:43

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