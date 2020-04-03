Меган Маркл будет сама обеспечивать семью





В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл выразили желание отказаться от своих обязанностей. 31 марта герцог и герцогиня Сассекские официально покинули королевскую семью. Пару недель назад супруги вместе с сыном Арчи переехали из Канады в Лос-Анджелесе. Они решили пожить некоторое время в Калифорнии и сняли там дом. На данный момент пара находится на самоизоляции, а актриса занята поисками работы. Недавно она озвучила документальный фильм о слонах. Вместе с тем младшему сыну принцессы Дианы сейчас не удастся обеспечивать семью, поскольку он является гражданином Великобритании и у него нет разрешения на работу в Соединённых Штатах Америки.Тем не менее, как рассказал инсайдер изданию Page Six, для Маркл всё сложилось как нельзя лучше. Актриса смогла вернуться в Голливуд с внуком королевы Елизаветы II, вдобавок ко всему она имеет право выбирать место работы и людей, с которыми общается., – отметил источник.Финансовую поддержку паре оказывает принц Чарльз, который выделяет им личные средства. Также он собирается оплатить охрану пары в США.