Анастасия Костенко приступила к тренировкам через полтора месяца после родов





Футболист пару месяцев назад травмировал ногу, а теперь снял гипс и начал восстанавливаться, в связи с чем много времени находится в зале. При этом спортсмен тренирует Анастасию Костенко, которая, судя по всему, хочет вернуть себе прежнюю стройность после появления на свет наследницы. Знаменитость уже посетила 3 занятия под руководством избранника. Тем не менее ее поклонники не одобряют того, что звездная мать начала так рано заниматься спортом. Как известно, недавно родившие женщины должны соблюдать щадящий режим в плане тренировок, ведь у них может пропасть молоко.Сейчас семья Костенко, как и многие другие россияне, находятся на самоизоляции и не покидает свой дом. Однако супругам некогда скучать, поскольку у них гостят родственники 2-й вице-мисс России 2014 года.