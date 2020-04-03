Анастасия Волочкова во время самоизоляции устроила танцы с котом

Анастасия Волочкова станцевала под песню Олега Кензова “По кайфу” в пуантах в собственном доме. Во время записи видео балерина схватила своего кота и исполнила несколько движений вместе с ним, а затем посадила его на диван. Однако животное убежало, как только танцовщица начала тренировать поперечный шпагат, лежа на спине. В конце записи звезда сказала: “Каждый сходит с ума по-своему”.Волочкова отметила, что главным героем этого ролика стал кот Лакки, у которого в связи с карантином из-за коронавируса распорядок дня совсем не изменился. Питомец постоянно сидит дома и изредка выходит на прогулку по участку. Теперь в его режим вошла и балерина, но она предпочитает более активный отдых.В своем микроблоге Анастасия Волочкова дала совет подписчикам избавиться от ненужных файлов в своих смартфонах. Также звезда показала снимок со своей крестницей, которая посетила танцовщицу в ее доме.